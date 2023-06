Das Debakel der SPÖ beweist die Kontrollfunktion des Journalismus

Martin Thür agierte via Twitter zur SPÖ-Wahl. Er erwies damit Journalismus und Demokratie einen guten Dienst.

Das Abstimmungsfiasko der SPÖ ist nicht nur ein innerparteiliches Debakel, sondern ein enormer Schaden für die österreichische Demokratie. Das Vertrauen in Wahlen und die korrekte Wiedergabe ihrer Ergebnisse bildet eine Grundlage für diese Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dass sie immer mehr unter Druck gerät, liegt zu einem großen Teil am Verlust von Glaubwürdigkeit. Das gilt für ihre drei staatlichen Gewalten insgesamt - vor allem Exekutive und Legislative, aber auch Judikative. Am stärksten aber sind die Zweifel an den Parteien. Medien ...