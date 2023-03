Der ORF soll nicht mit Umfragen, sondern Aufklärung antworten

Wenn der ORF nachhaltig mehr Rückhalt will, ist kurzfristige und punktuelle Meinungsforschung das falsche Instrument.

Es hat noch nie so viel Meinungsforschung gegeben wie heute. Online-Panels und Handyverbreitung erweitern das Spektrum der Methodik - wie einst das Telefon neben der persönlichen Befragung. Dass mit der Zahl von Erkundigungen auch die Kritik daran auf ein Rekordmaß wächst, wirkt lediglich folgerichtig. Schwarze Schafe bringen zu Unrecht eine gesamte Branche in Verruf, auf deren Arbeit viele Vorgänge in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft beruhen. Aber es gilt nach wie vor auch ein Satz von Elisabeth Noelle-Neumann (2010), der Grande ...