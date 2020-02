Während Journalismus die Gewaltenteilung erläutern muss, lassen sich seine Hintergrundgespräche kaum erklären.

Der Kanzler hat mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft noch ein Hühnchen zu rupfen. So lässt sich kurz zusammenfassen, was so nicht bekannt werden sollte, aber jetzt jeder so oder so ähnlich zu wissen glaubt. Denn ein vertrauliches Geplauder mit vierzig Journalisten wurde ...