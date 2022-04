Förderung von Parteikanälen statt Journalismus

Schutzgeldzahlung. Das Wort erinnert an die Mafia. Doch es stand in den SN zur Einordnung von Inseraten im Magazin des Vorarlberger Wirtschaftsbunds. Dass die ÖVP nicht reflexartig aufgeschrien hat, lässt tief blicken - auch in andere Parteien. Es zeigt das Medienverständnis weiter Kreise der Politik. Schon die Vorstellung, sich via Anzeigen redaktionelles Wohlwollen kaufen zu können, widerspricht den Sonntagsreden von einer freien Presse. Dass es Blätter gibt, die dabei mitspielen, wirkt als Herausforderung an die Selbstreinigungskraft von journalistisch geprägten Nachrichtenmedien. ...