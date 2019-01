Ein neues ORF-Gesetz bietet die Chance zu einer wirklichen Regionalisierung. Voraussetzung sind faire Wettbewerbsbedingungen.

Der ORF taugt gut zur Erläuterung heimischer Eigenheiten. Sogar bei der Nationalratswahl hatte "Bundesland heute" mehr Publikum als der ewige Zweite, die darauf folgende "Zeit im Bild". Wenn also der "Standard" APA-DeFacto zählen lässt, welche Landeshauptleute 2018 am längsten in "ZiB 1" und "ZiB 2" sprachen, ist das nur die Spitze des Eisbergs der Relevanz - obwohl es verblüfft, dass Peter Kaiser mit 823 Sekunden im Originalton dort 22 Mal so viel Sendezeit beansprucht hat wie Hermann Schützenhöfer (37 Sek.). Wichtiger sind für beide die national unbemerkten TV-Heimspiele. So wie die Macht der nirgends legitimierten Landeshauptleutekonferenz vollzieht sich auch die öffentlich-rechtliche Medienpräsenz der Regionalregierungschefs dezent, aber effizient. Sie basiert letztlich aber zumindest auf zwei Bestimmungen des ORF-Gesetzes. Einerseits entsendet jedes Bundesland einen Stiftungsrat in das Aufsichtsgremium, andererseits heißt es dort: "§ 23. (2) Dem Generaldirektor obliegt (…) 3. die Erstattung von Vorschlägen für die Bestellung und Abberufung von (…) Landesdirektoren (…) nach Einholung einer Stellungnahme des betreffenden Landes."