Milliardenstrafe klingt gut, schnelle Entscheidung wäre besser

Der Anlass, warum Google 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen soll, liegt elf Jahre zurück. Damals wurde Instagram erst gegründet.

Was viel Geld ist, versteht jeder. Was dahinter steckt, begreifen wenige. Deshalb war die Bestätigung einer 2,4-Milliarden-Euro-Strafe gegen Google durch das EU-Gericht eine Top-Nachricht. Darum blieb die Einigung der EU-Staaten auf eine gemeinsame Linie kontra Google, Facebook & Co. eine Randnotiz. Gemeinsam ist beiden Ereignissen vom Mittwoch, dass sie entlarven, warum die Europäische Union gegenüber den digitalen Riesen grundsätzlich ins Hintertreffen gerät. Sie ist zu langsam. Der ohnehin schon langwierige, durch Beteiligung von 27 Staaten noch langsamere demokratische Prozess bleibt ...