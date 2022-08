Okto? Die partizipativen Sender und das triale Mediensystem

Es gibt 14 freie Radios. Mit Okto, Dorf TV und FS1 machen Bürger Fernsehen. Partizipative Medien sind der dritte Teil des Systems.

Okto sendet vorerst weiter. Das ist ein sogenannter Bürger-TV-Kanal mit 100.000 Zuschauern pro Monat. Sogar die vermutlich kleinste der 14 österreichischen Tageszeitungen hat allein in Vorarlberg mehr Publikum. Vermutlich? "Wiener Zeitung" und "Oberösterreichisches Volksblatt" hängen zwar am öffentlichen Finanzierungstropf, beteiligen sich aber an keiner Reichweitenmessung.

Okto hingegen versucht seine Subvention auch durch Daten zu rechtfertigen. Neben dem Wiener Sender betreiben noch Dorf TV in Oberösterreich und FS1 in Salzburg Community-Fernsehen. Die drei erhalten wie die 14 freien Radios ...