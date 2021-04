Pressefreiheit: Viel in der "Tagesschau", nichts in "Zeit im Bild"

Schon die Auswahl der Themen für die populärste öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung prägt die nationale Visitenkarte.

Die "Tagesschau" liefert immer noch Deutschlands populärste Fernsehnachrichten. Am Dienstag, dem Tag der Entscheidung für den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, hatte das Flaggschiff der ARD 5,6 Millionen Zuschauer. Vergleichsweise noch erfolgreicher ist die "Zeit im Bild" in Österreich: Sie erreicht ein Sechstel der Bevölkerung. Am Dienstag, dem Tag der Verkündigung des Endes der Aufsperrverbote, sahen sie 1,5 Millionen. Das waren mehr als fünfzig Prozent Marktanteil, was als starker Ausweis für die öffentlich-rechtliche Information wirkt. Schon der legendäre Generalintendant Gerd Bacher bezeichnete ...