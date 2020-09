Nach 81 Jahren und 105 Tagen ist am vergangenen Wochenende zum letzten Mal ein TV-Programm in der "New York Times" (NYT) erschienen. Die Fernsehseite gab es seit Langem ohnehin nur noch in der gedruckten City-Ausgabe der Zeitung, von deren 6,5 Millionen Abonnenten fast 90 Prozent ein pures Digitalabo haben.

Dennoch ist das mehr als eine Randnotiz für die Stadt, die niemals schläft. Denn die NYT ist der Leitwolf einer Branche im digitalen Umbruch - ihr globales Licht am ...