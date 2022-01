Wer nichts zu sagen hat, sollte nicht zu Armin Wolf

Susanne Raab ist nun auch Medienministerin. Ihr erster Auftritt in der neuen Rolle war eine moderierte Selbstzerstörung.

Sie hätte antworten können, dass es Inserate wie "Jetzt kommt Österreichs großes Entlastungspaket" nicht mehr geben soll. Sie hätte antworten können, dass die Aus- und Weiterbildung von Journalisten gestärkt werde. Sie hätte antworten können, dass künftig Beiräte und Jurys über die Qualitätssicherung wachen. Denn all das steht im Vortrag der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien an ihre Regierungskollegen vom Mittwochvormittag. Doch Susanne Raab sagte nichts davon am Abend in der "ZiB 2".

In ihrem Papier für ...