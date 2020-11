Auch Jürgen Melzer im Halbfinale ist der "Wahnsinn"

Österreichs Routinier sorgte zum zweiten Mal als "Entfesslungskünstler" für einen nervenaufreibenden Doppel-Sieg bei den ATP Finals in London. Der Traum vom Titel - es wäre die Krönung seiner Karriere - lebt.

Österreich ist im Halbfinale der ATP Finals in London nicht nur durch Dominic Thiem vertreten. Jürgen Melzer gewann an der Seite von Edouard Roger-Vasselin auch das zweite "Endspiel" um den Einzug ins Halbfinale - und das wiederum auf nervenaufreibende Art und Weise in der Form eines Entfesselungskünstlers. Hatte das Duo im zweiten Gruppenmatch fünf Matchbälle abgewehrt, so standen die beiden am Freitag zwei Punkte vor dem Aus. Doch Melzer/Roger-Vasselin schafften im letzten Augenblick das Rebreak zum 5:5. Schon ein Satzverlust ...