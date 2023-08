Bei Novak Djokovic und Carlos Alcaraz gibt es kein Understatement

Der Titel bei den US Open kann nur über zwei Spieler führen, da sind sich die Experten einig. Carlos Alcaraz oder Novak Djoković? Und wer kann dieses Traumfinale überhaupt zunichtemachen? Der Serbe, der 2022 wegen seiner fehlenden Coronaimpfung nicht hatte teilnehmen dürfen und mit 23 Grand-Slam-Siegen der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten ist, macht in New York einmal mehr deutlich, wie wichtig es ihm ist, seine Karriere mit weiteren Rekorden zu versehen: "Ich sehe jeden Grand Slam als goldene Chance, um mehr Geschichte zu schreiben." Doch auch Titelverteidiger Alcaraz hält nicht viel von Understatement: "Ich bin erwachsener auf dem Platz und ein besserer Spieler als vor einem Jahr." Den zwei Topfavoriten am gefährlichsten werden dürften Toronto-Sieger Jannik Sinner und mit Abstrichen der wiedererstarkte Alexander Zverev.

Bei den Frauen stehen diesmal nicht nur die Titelfavoritinnen um Iga Świątek und Coco Gauff im Fokus, sondern auch zwei Routiniers, die für eine Überraschung sorgen wollen. Einerseits Caroline Wozniacki. Die Dänin startet als zweifache Mutter ein Comeback. "Ich hoffe auf ein großartiges Turnier", sagt die 33-Jährige. 23 Jahre nach ihrem ersten Triumph bei den US Open und heuer zum 24. und wohl letzten Mal dabei ist Venus Williams. Mit 43.