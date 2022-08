Das Frauentennis verliert seine größte Galionsfigur

Serena Williams hat zwei Jahrzehnte lang ihrem Sport den Stempel aufgedrückt. Nun geht eine Ära zu Ende.

Der Erstrundensieg in Toronto hätte der Beginn eines vielleicht doch noch erfolgreichen Comebacks sein können, aber es ist nur der Beginn einer Abschiedstour. Toronto, Cincinnati und New York sind die letzten Stationen der erfolgreichsten Tennisspielerin der Profi-Ära. "Mein Gott, wie sehr ich Tennis liebe. Aber jetzt hat der Countdown begonnen. Ich werde diese kommenden Wochen genießen", sagt Serena Williams. Ohne es dezidiert auszusprechen, deutet sie nun das nahende Ende ihrer beispiellosen Karriere an. Es kommt aufgrund zahlreicher körperlicher Beschwerden, die ...