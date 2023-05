Das nächste Wunderkind im Tennis: Mirra Andrejewa

Die 16-jährige Russin stellte in Madrid einen neuen Rekord auf und hat ein Auge auf Andy Murray geworfen. Der nahm es mit Humor auf.

Von Tracy Austin und Björn Borg über Martina Hingis und Boris Becker bis Maria Scharapowa und Rafael Nadal - Wunderkinder im Tennis gibt es praktisch so lange wie den Sport an sich. Ob auch Mirra Andrejewa zur Nummer eins und mehrfachen Grand-Slam-Siegerin avanciert, steht in den Sternen. Jedenfalls aber wird die Russin als wertvollste Aktie im Damentennis gehandelt. Als jüngste Spielerin aller Zeiten erreichte Andrejewa das Achtelfinale eines WTA-1000-Turniers und unterlag dort an ihrem 16. Geburtstag erst an der Australian-Open-Siegerin ...