Dominic Thiem ist bei der Jagd auf Rafael Nadal nicht der Anführer

Der Kreis an Herausforderern vor den French Open wird größer. Den endgültigen Aufschluss gibt der Sandplatzklassiker in Rom.

Wer schafft es, Rafael Nadal in Roland Garros vom Thron zu stürzen? Allzu oft hat der spanische Sandplatzkönig die Frage in beispielloser Manier selbst beantwortet. Waren in den vergangenen Jahren vor allem Novak Djokovic, der Nadals Vormachtstellung in Paris zuletzt mit einer glatten Endspielniederlage hatte anerkennen müssen, und der zweifache Finalist Dominic Thiem (2018 und 2019) die zwei einzigen seriösen Herausforderer, so bringen sich heuer gleich eine Handvoll Titelkandidaten in Stellung. Andrej Rublew hat Nadal in Monte Carlo besiegt, Stefanos ...