Dominic Thiem und der Strohhalm in Indian Wells

Worauf Österreichs Tennisstar beim ATP-1000-Turnier in Kalifornien hoffen darf. Und welch einzigartige Serie von Rafael Nadal zu Ende geht.

Gegen die "mentalen Probleme", die Dominic Thiem zuletzt angesprochen hatte, helfen in erster Linie Siege. Erst einen in heuer acht Partien hat Österreichs Tennisstar gefeiert. Helfen kann aber auch, wieder einmal, eine gute Auslosung. Zuletzt bei der Südamerika-Tournee konnte er diese bei drei Turnieren nicht nutzen. Gegner zwischen Rang 70 und 100 waren zuletzt zwar dankbare Lose, letztlich aber unüberwindbare Hürden. Adrian Mannarino ist nun beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells am Donnerstag (Ortszeit) die nächste Herausforderung auf ähnlichem Niveau. Acht ...