Einem jungen Österreicher sind wenige Grenzen gesetzt

U16-Europameister Joel Schwärzler ist ein Ausnahmetalent. "Mit ihm werden wir noch viel Freude haben", verspricht sein Trainer Jürgen Melzer.

Als Dominic Thiem neun Monate gar nicht gespielt hat und sein Comeback zunächst so erfolglos verlaufen ist, wurde deutlich: Hinter dem Aushängeschild klafft in Österreich ein riesiges Loch. Dennis Novak,Sebastian Ofner,Jurij Rodionov,Gerald Melzer - sie alle haben es aus diversen Gründen bisher "nur" in die erweiterte Weltklasse geschafft und versuchen seit Jahren, die Lücke zu Thiem zu schließen.

Zutrauen muss man es ihnen weiterhin, vollends überzeugt ist Jürgen Melzer aber von einem anderen, noch sehr jungen Mann: Joel ...