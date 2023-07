"Heimturnier" in Hamburg als Trendwende für Julia Grabher?

Die Österreicherin meistert nach mehreren Erstrundenniederlagen die Auftakthürde bei den Hamburg European Open, in denen auch viel österreichisches Know-how steckt.

Im Vorjahr hat Julia Grabher mit 26 endlich die Top 100 geknackt. Dann erreichte die Vorarlbergerin heuer ihr erstes Endspiel auf der WTA-Tour, schrammte in Rabat nur hauchdünn am Titel und damit am Einzug in die Top 50 - als erste Österreicherin seit knapp einem Jahrzehnt - vorbei. Es folgte in Paris Ende Mai ihr erster Sieg auf Grand-Slam-Ebene - und seither eine Durststrecke. Erstrundenniederlagen in Serie sind seit Montag aber endgültig Geschichte. Grabher besiegte beim WTA-250-Turnier in Hamburg zum Auftakt die rumänische Qualifikantin Miriam Bulgaru 6:4, 6:4 und hofft, damit die Trendwende eingeleitet zu haben. Als Nummer fünf gesetzt trifft sie im Achtelfinale auf Diana Schnaider, ist gegen die Weltranglisten-101. auch Favoritin. Und kann zudem auf einen kleinen "Heimvorteil" bauen. Denn das Turnier hat auch starken Österreich-Bezug. Turnierdirektorin der Hamburg European Open am Rothenbaum, die parallel auch das ATP-500-Turnier beherbergen, ist Sandra Reichel. Die Chefin des WTA-Turniers in Linz zeichnet mit ihrer Agentur auch für die größte Tennisveranstaltung in Deutschland verantwortlich.