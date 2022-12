Österreich kann wieder auf Dominic Thiem bauen

Der Tennisstar startet kommende Woche in die neue Saison und konkretisierte im Vorfeld seine Turnierpläne und Ziele - in diesen scheinen der Davis Cup und ein weiterer Grand-Slam-Sieg auf.

Für Dominic Thiem beginnt am Montag die neue Saison. Dann fliegt Österreichs Tennisstar nach Saudi-Arabien, wo er kommende Woche ein Exhibition-Turnier spielt. Danach geht es weiter nach Dubai zu einem einwöchigen Trainingsblock und weiteren Schaukämpfen. Am Heiligen Abend, in der Nacht auf 25. Dezember, fliegt Thiem dann nach Adelaide, wo die Generalprobe für die Australian Open ansteht. "In Australien will ich das aufgeholt haben, was mir zuletzt in den Matches zu den Besten noch gefehlt hat", sagte Thiem am Freitagabend.

...