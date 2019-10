Verwirrspiel um Thomas Muster als Coach von Dominic Thiem

Österreichs Tennis könnte eine prominente Partnerschaft bevorstehen. Vorerst sind sich die beiden aber nicht einmal einig, ob sie überhaupt schon miteinander gesprochen haben.

Thomas Muster wird Teilzeittrainer von Dominic Thiem - ein Medienbericht sorgte für Aufsehen und bei den Betroffenen für Verwunderung. Angedacht sei Muster als Thiems "Super-Coach" etwa bei den French Open. "Mit mir hat noch niemand gesprochen", sagt Österreichs Tennislegende. "Das sind Gerüchte, die nicht stimmen", sagt Thiem, der dies aber für möglich hält: "Dass er mir helfen könnte, steht komplett außer Zweifel." Konkreter dürfte sein, dass Muster beim ATP Cup in Sydney Anfang Jänner Österreich betreuen soll, wenngleich sich die beiden widersprechen. "Das könnte ich mir vorstellen, aber es hat mich keiner gefragt", sagt Muster, der einen Sohn in Australien hat und einigermaßen regelmäßig in seiner ehemaligen Wahlheimat ist. Laut Thiem gab es aber schon ein Gespräch. Beim neuen hoch dotierten Teambewerb vor den Australian Open darf die Nummer eins jeder Nation die Mannschaft und den Kapitän bestimmen. Mit dem österreichischen Verband (ÖTV) hat das nichts zu tun, weshalb auch Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek keine Anfrage bekommen hat: "Wolfgang Thiem wäre der logische Kapitän, weil er sowieso mit Dominic in Australien ist." Der wiederum hat aber eben Muster ins Spiel gebracht.

Thiem senior sorgt für weiteren Gesprächsstoff. Zum einen ist er in der Bewegung "Tennis for Future" Teil einer möglichen Revolution im und gegen den ÖTV, in dem er künftig als Sportdirektor fungieren soll. Außerdem sprach er erstmals offen über den Bruch mit Dominics Langzeittrainer Günter Bresnik. Der habe, kurz gesagt, alles über Dominic allein entscheiden wollen. "So hat er sich selbst abgeschossen. Schade, er war ein guter Freund."