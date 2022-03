Auch im Krieg braucht man noch Platz für Schönes

Ich bin nun in Lemberg angekommen und gehe das erste Mal einkaufen. Es überrascht mich, was es alles so gibt: frisches Gemüse, Milch, Eier - nur das Duschgel scheint ausverkauft zu sein.

Es ist der 20. Kriegstag und mein erster Tag in Lemberg. Seit knapp drei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Ich kann es nicht wirklich fassen.

Nach dem Frühstück fahren wir zu einem großen Supermarkt. Ich fühle mich wie ein kleines Mädchen in Disneyland. Es gibt alles. Milch und Schlagobers, frisches Gemüse, sogar Eier. Das Einzige, wonach ich lange suchen muss, ist Duschgel. Komisch.

Mein Vater hat mir immer gern von seinen Arbeitsreisen erzählt. Jetzt denke ich an eine seiner Geschichten. Jedes Mal, wenn er auf seiner Reise etwas aß, was ihm besonders gut schmeckte, dachte er daran, wie es Katja, meiner Mama, und Kindern zu Hause geht. Wir Menschen teilen gerne unser tägliches Brot mit Menschen, die wir lieben. Ich frage mich, wie es meinen Eltern gerade geht. Sie sind beide sehr sparsam und haben genug an Essen. Alles in Ordnung soweit. Und trotzdem schleicht sich etwas von hinten an, ein winziges Schuldgefühl.

Ich gehe durch die Reihen im Supermarkt und überlege, was mir noch fehlt. Dann fällt mir etwas Merkwürdiges auf: Es gibt keine Rabatte mehr. Es gibt offenbar keine Zeit für Marketing mehr.

Ob es eine Preissteigerung gab, kann ich in Lemberg nicht gut einschätzen. Mein Freund sagt, er kaufe ein, ohne zu viel über den Preis nachzudenken. So mache ich es jetzt auch. Ich komme mir selbst ein bisschen leichtsinnig vor. Aber es wird schon gut gehen.

Ein ziemlich durchschnittlicher Einkaufswagen an Lebensmitteln kostet uns 1600 Hrywnas, also ungefähr 50 Euro. Ich zahle an der Kasse für uns beide, um mich für seine Gastfreundlichkeit zu bedanken. Die Unterkunft muss ich nicht bezahlen.

Draußen heult wieder die Sirene. Wir haben den Einkauf noch rechtzeitig geschafft. Die Menschen strömen aus dem Supermarkt, auch wir gehen auf die Straße. Und ich vergesse, wie so oft, meine Maske abzunehmen.

Dann macht es "Ping". Eine Freundin aus meiner Heimatstadt hat mir ein paar Bilder über Telegram geschickt. Auf dem ersten Bild sehe ich sieben Rollen Klopapier. Auf dem zweiten ist ihr vor Freude strahlendes Gesicht. Und eine Nachricht: "So ein Glück! Endlich gefunden. Übrigens, in der Schlange hat eine Frau direkt vor mir nach Haarfarbe und Nagellack gefragt. Du solltest das Gesicht der Verkäuferin sehen! Sehr überrascht. Sie hat gesagt, dass sie jetzt diese Waren einfach nicht ausstellen, obwohl es sie natürlich gibt. Zu diesen Zeiten kaufe man sowas nicht. Und die Frau sagte: ,Na ja, mein Lack splittert schon ab. Es muss ja auch noch Schönes geben!'"

Und ja, es muss tatsächlich noch Schönes geben, denke ich mir. Alles, was unseren Alltag ausmacht, muss nicht nur richtig und ordentlich sein, sondern auch schön. Nur so hält man die Entsetzlichkeit des Krieges aus.

Daryna Melashenkoist 26 Jahre alt und ist von Bojarka bei Kiew nach Lemberg geflohen.