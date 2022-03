"Ich lüfte. Es riecht nach Krieg."

Die Explosionen kann ich jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen. Mein Vater bringt mir bei, wie man die Entfernung ausrechnen kann.

Am Abend des 13. Kriegstages sitze ich mit meinen Eltern im Wohnzimmer. Es ist schon das zigste Mal, dass wir unsere mögliche Flucht besprechen, obwohl keiner von uns fliehen will. Trotzdem diskutieren wir unsere Zukunftspläne mehrmals am Tag neu. In einer anderen Kleinstadt in der Nähe von Kyjiw sind viele Zivilisten durch den russischen Beschuss ums Leben gekommen. In ein paar Tagen steht höchstwahrscheinlich ein heftiger Angriff auf die Hauptstadt bevor. Die russischen Truppen sammeln sich im Norden. Ich könnte ...