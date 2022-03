"Wir können Macarons kaufen, aber keine Milch"

In Cherson bleiben russische Lastwagen, mit kostenlosen Lebensmitteln beladen, unberührt. Ich bin stolz darauf.

Den Wochenrhythmus bemerke ich nur durch meine europäischen Freunde. Am Wochenende antwortet man schnell, am Arbeitstag dauert es etwas länger. Ich schaue nicht in den Kalender: Die Frage "Der wievielte ist heute?" ist irgendwie überhaupt nicht aktuell. Es ist Frühling, und es ist der 13. Kriegstag.

Wir haben genug zu essen, aber es ist ein bisschen seltsam geworden. Die Lebensmittel, die wir normalerweise kaufen, sind nirgendwo mehr zu finden oder man schnappt sie gleich von den Regalen weg. ...