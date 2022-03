Ich wandle ängstlich durch die Straßen

Ich besorge Medikamente, um sie an eine Freundin in der Zentralukraine zu schicken. Während ich durch Lemberg gehe, erfasst mich plötzlich eine Panik. Ich habe Angst um meine Eltern. Sie sind immer noch in der Nähe von Kyjiw.

"Die Automatisierung frisst die Dinge, die Kleidung, die Möbel, die Frau und den Schrecken des Krieges", so der sowjetische Schriftsteller Wiktor Schklowskij. Genau dieses Zitat fällt mir ein, wenn ich jetzt an meinen Alltag denke. Ich mag es, jede Nacht in einem gemütlichen und ruhigen Zimmer schlafen zu können. Ich mag es, einfach zu Hause zu sitzen, kleine Routinen zu erledigen, eine Tomatensuppe zu machen. Ohne zu wissen, was sich im Kriegstheater abspielt. Aber ich darf nicht in ...