Die Unzufriedenheit füllt den Zugwaggon und vermischt sich mit vielen anderen Gefühlen: Angst, Müdigkeit, Schuld.

Ich muss im Dunkeln einpacken. Es kann gefährlich sein, so spät in der Nacht das Licht einzuschalten. Ich finde eine dünne Laufjacke und lege sie auf die Wandlampe. Das funktioniert: Ich kann alles gut sehen, ohne von außen bemerkt zu werden. In einer Stunde beinahe fertig. Der Rest trocknet auf der Batterie aus und wird morgen noch hinzugestopft.

Mein Morgen ist chaotisch. Je näher die Abreisezeit rückt, desto ängstlicher werde ich. Meine Mama will mir eine zusätzliche Geheimtasche ...