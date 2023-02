Luftalarm im Fitnessstudio in der Ukraine

Beim ersten Mal, als eine Sirene mein Training unterbrach, stürzte ich noch in Panik hinaus. Jetzt mache ich noch ein paar Liegestütze und gehe duschen.

"Sehr geehrte Gäste unseres Fitnessstudios, die Sicherheitsdienste warnen vor Luftangriff. Bitte beenden Sie Ihr Training und gehen Sie zum nächsten Luftschutzkeller."

Beim ersten Mal, als die Luftsirene mein Training unterbrach, hatte ich große Angst. Mein Fitnessstudio befindet sich in einem großen Einkaufszentrum. Ich dachte sofort an die zerstörte Mall in Krementschuk und lief in absoluter Panik hinaus. Diesmal mache ich ruhig noch ein paar Liegestütze und gehe in den Umkleideraum. Vielleicht werde ich mich sogar duschen. Dann gehe ...