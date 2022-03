Daryna Melashenko lebt in einem Vorort von Kiew. Sie hat sich trotz aller Gefahren entschieden zu bleiben. Für die SN schreibt sie ein Tagebuch aus dem Krieg.

Die Explosionen wecken mich nicht mehr auf. Ich frage mich verwundert, wie schnell das geht. Am nächsten Tag fühle ich die Vibrationen an meinem ganzen Körper. Es ist eine Stressschaukel.

Mein Neffe läuft zu mir, springt in mein Bett hinein und schreit fröhlich: "Es ist Zeit aufzustehen!" Er ist in der letzten Zeit hyperaktiv. Er verrät mir (privatissimo!), dass er große Angst vor dem Krieg hat. Das sieht man ihm gar nicht an. Er kann sich einfach nicht ...