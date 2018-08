2019 wieder 21 Rennen inklusive Hockenheim

Pole Position SN

Es dauerte heuer ungewöhnlich lang, doch Freitag konnte der neue kommerzielle F1-Chef Chase Carey den Kalender für die nächste Saison vorstellen. Das Warten hat sich offenbar gelohnt, denn der GP von Deutschland wird auch 2019 in Hockenheim stattfinden - "nach dem großen Erfolg in diesem Jahr". Damit wird die Formel-1-Saison 2019 wieder über 21 Rennen gehen, beginnend in Melbourne am 17. März und endend in Abu Dhabi am 1. Dezember. Der Red Bull Ring erwartet die Formel 1 am 30. Juni (der Vertrag mit Liberty Media läuft bis 2020).