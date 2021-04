Alex Reiner feiert Abschied

Pole Position SN

Am Salzburgring geht eine Ära zu Ende: Nach mehr als 40 Jahren im Dienste des Motorsports - 37 davon als Präsident der Interessengemeinschaft Salzburgring (IGMS) - verabschiedet sich Alexander Reiner nun in den wohlverdienten Ruhestand. Der im Jahr 1969 eröffneten Rennstrecke zwischen Plainfeld und Koppl fühlte sich der heute 80-jährige gebürtige Bad Vigauner sein halbes Leben lang eng verbunden. In den 1970er-Jahren fuhr er auf Ford Escort, Triumph Dolomite und Jaguar XJS erfolgreich Tourenwagenrennen. 1981 übernahm er die Geschäftsleitung - ...