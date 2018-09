Pole Position SN

Seit 2013 ist Claire Williams (42), die Tochter des Teamgründers Sir Frank, nominell stellvertretende und de facto Teamchefin des drittältesten Formel-1-Teams, das in Singapur Sonntag seinen 700. Grand Prix seit Gründung 1977 bestreiten wird. Die sieben Fahrer- und neun Konstrukteurs-WM-Titel (beide letztmalig 1997) sind vorbei, auch der letzte von 114 F1-Siegen (Pastor Maldonado in Barcelona) ist sechs Jahre her.