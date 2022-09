DTM: Thomas Preining dankt seinem Mentor Walter Lechner

Thomas Preining wird bei den DTM-Rennen in Spielberg am Wochenende mit einem ganz besonderen Helm an den Start gehen: In Erinnerung an seinen ehemaligen Teamchef Walter Lechner, der 2019 mit dem SN-Leonidas für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, tritt der Porsche-Pilot mit einem rot-weiß-roten Helmdesign an, das sein Mentor lange Zeit trug. Außerdem zieren den Helm Bilder aus der gemeinsamen Zeit. "Ich möchte den Helm Walter widmen, der mir in meiner Karriere so viel geholfen hat und von dem ich so ...