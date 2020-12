Erfolgsgarant Toto Wolff bleibt bei Mercedes

In den vergangenen Monaten äußerte sich Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff kryptisch zu seiner Zukunft in der Formel 1. Im Vorfeld des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi am Sonntag (14.10 Uhr/live ORF 1, Sky, RTL) bestätigte der 48-jährige Wiener seinen Verbleib bei den Silberpfeilen. "Ja, ich bleibe in der Formel 1. Auch als Teamchef", sagte Wolff, der wieder auf Lewis Hamilton zurückgreifen kann. Der siebenfache Weltmeister hat seine Coronainfektion überstanden.

Sein offizielles Debüt in der Königsklasse des Motorsports feierte beim Training am Freitag Mick Schumacher. Der nächstjährige Haas-Pilot kam nicht über Rang 18 hinaus. Auch abseits der Strecke läuft es für das amerikanische Team nicht nach Wunsch. Nikita Masepin, der 2021 für Haas fährt, sorgte in den (a)sozialen Medien für einen Skandal. Der Russe postete ein Video, in dem er eine junge Frau während einer Autofahrt unsittlich berührte. Wenig später löschte der 21-Jährige das Video und entschuldigte sich. "Wir wollen daran arbeiten, das Geschehene in Ordnung zu bringen", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner.