Felipe Massa will für WM-Titel 2008 vor Gericht ziehen

Der Brasilianer sieht sich um den Titel 2008 betrogen. Die Aussichten auf Erfolg sind äußerst gering.

Beim Saisonfinale 2008 in Sao Paulo jubelte Lokalmatador Felipe Massa im Ferrari nach seinem Sieg schon über den WM-Titel, ehe sich Lewis Hamilton dank eines Überholmanövers in der letzten Runde doch noch zum Champion kürte. 15 Jahre danach will Massa das WM-Ergebnis anfechten. Grund dafür ist eine Aussage von Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, wonach man den Grand Prix von Singapur 2008 annullieren hätte müssen. Nelson Piquet Jr. verhalf damals seinem Renault-Teamkollegen Fernando Alonso dank eines absichtlich verursachten Unfalls zum Sieg. Massa verlor in dem Rennen wichtige Punkte und will nun vor einem Zivilgericht klagen. "Wir sind hier, um für die Gerechtigkeit im Sport zu kämpfen", sagte der 42-jährige Brasilianer in Interlagos, wo er aufgrund des Zwists mit der Formel 1 doch eher überraschend zu Gast war. "Aber das ist mein Ort", meinte Massa. Der WM-Titel 2008 wird aber auch im Fall einer Klage mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht sein werden.