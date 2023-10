Formel 1 setzte Piloten in Katar einer Qual aus: "Es war die Hölle"

Weltmeister Max Verstappen und Co. übten nach dem Grand Prix von Katar harsche Kritik. Einige Piloten mussten sich während des Rennens übergeben.

Die extreme Erschöpfung war Weltmeister und Rennsieger Max Verstappen sowie den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri (2.) und Lando Norris (3.) bei der Siegerehrung nach dem Grand Prix von Katar am Sonntagabend deutlich anzusehen. Mitten in der Wüste rund 20 Kilometer nördlich von Doha gerieten die besten und fittesten Rennfahrer der Welt an ihre Grenzen. Temperaturen jenseits von 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von mehr als 80 Prozent verwandelten den Losail International Circuit in einen Backofen. "Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Es war so heiß wie in einem Ofen", sagte George Russell, der sich nach einer Startkollision mit Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton noch bis auf den vierten Rang nach vorn kämpfte. Altmeister Fernando Alonso bat während des Rennens sogar um Abkühlung per Wasser. "Mein Sitz war brennend heiß und ich hatte das Gefühl, dass meine rechte Seite durch die Hitze verbrannt wurde", meinte der Aston-Martin-Pilot.