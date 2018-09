Fünffacher Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier versucht sich als DTM-Rookie

Seit Gerhard Berger Anfang 2017 die Leitung des Deutschen Tourenwagen Masters übernahm, tat sich bereits einiges.

Zwar wurde auch Gerhard Berger von der frühen Ankündigung des Mercedes-Rückzugs nach dem Hockenheimer Finale in drei Wochen überrascht, doch der Ex-F1-Star tat alles Mögliche, um die Rennen spannender und ausgeglichener zu machen. Ein Detail dazu war seine Idee eines Gastfahrers (ohne Punkteberechtigung) als zusätzliche Attraktion für die Fans. Bei Audi durfte in Hockenheim Mattias Ekström (zwei Mal DTM-Champion und ein Mal Rallyecross-Weltmeister) auftreten, bei BMW die beinamputierte Ikone Alex Zanardi (zwei Mal Champ-Car-Meister, vier Mal Gold bei den Paralympics) in Misano.