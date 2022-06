KTM-Piloten zittern um Zukunft in MotoGP

Vor dem Saisonstart lautete das große Ziel von KTM, in diesem Jahr konstant gut in der MotoGP abzuschneiden. Diesem Anspruch gerecht werden konnte mit Brad Binder bislang lediglich einer von vier KTM-Piloten. Der 26-jährige Südafrikaner fuhr beim Auftaktrennen auf das Podest und punktete bisher nur ein Mal nicht. Aus diesem Grund ruhen beim Rennen in Barcelona am Sonntag (14 Uhr/ live ServusTV) aus KTM-Sicht die Hoffnungen wieder auf

Binder, der befreit fahren kann. Er besitzt einen Vertrag bis 2024.

...