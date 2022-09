KTM will den Aufwärtstrend in der MotoGP prolongieren

14 Rennen lang musste KTM nach dem Sieg von Miguel Oliveira in Indonesien auf einen Podestplatz in der MotoGP warten, ehe Teamkollege Brad Binder in der Vorwoche beim Großen Preis von Japan in Motegi die Mattighofener erlöste. Zuvor war der 27-jährige Südafrikaner als Vierter in Aragón nur hauchdünn am Podium vorbeigeschrammt. "Es war fantastisch, wieder auf dem Podium zu stehen. Wir wollen das Momentum aufrechterhalten", erklärt Binder, der neuen Optimismus in der KTM-Box spürt. "Ich glaube, wir haben einfach ein gutes Ergebnis gebraucht. Wir haben sehr hart gearbeitet und die Ergebnisse waren nicht schlecht, aber auch nicht das, was wir wollten." In Thailand will KTM den Aufwärtstrend der vergangenen Rennen am Sonntag (10 Uhr/live ServusTV) fortsetzen.

Indes spitzt sich der WM-Kampf vier Rennen vor dem Saisonende weiter zu. Nach dem Ausfall von Francesco Bagnaia in Japan konnte der amtierende Weltmeister Fabio Quartararo seinen Vorsprung wieder auf 18 Punkte ausbauen. Außerdem präsentierte die Serie den Rennkalender für 2023. Kasachstan und Indien sind neu mit dabei, in Spielberg wird von 18. bis 20. August gefahren.