Lechner Racing jubelt über zwei Titel im Porsche Supercup

Neben der "Orange Army" von Weltmeister Max Verstappen hatten beim Formel-1-Wochenende in Zandvoort vor allem die Männer in Pink Grund zu jubeln. Denn im Porsche Supercup, der als Rahmenserie der Königsklasse des Motorsports stattfindet, sicherte sich der Salzburger Rennstall BWT Lechner Racing bereits vor dem letzten Saisonrennen die ersten beiden Titel in diesem Jahr. In der Teamwertung haben die drei Piloten von Teamchef und Geschäftsführer Robert Lechner vor dem Saisonfinale in Monza an diesem Wochenende über 100 Punkte mehr gesammelt ...