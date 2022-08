Unwetter in Spielberg: "Für einen Campingplatz ist so ein Sturm ein Horrorszenario"

Nach den schweren Unwettern herrschte in Spielberg am Freitag die Ruhe nach dem Sturm. Einige Fans mussten bereits wieder abreisen.

Bis zu 200.000 Besucher erwarten die Veranstalter an diesem Wochenende beim Großen Preis von Österreich in der MotoGP. Am Freitag blieben die meisten Plätze auf den Zuschauerrängen rund um den Red Bull Ring aber noch leer. Die Abwesenheit der zigtausenden niederländischen Fans von Max Verstappen, die vor sechs Wochen den Ring beim Formel-1-Rennen in der Steiermark in ein Tollhaus verwandelten, ist spürbar - vor allem auf den Campingplätzen.

"Bei der MotoGP haben wir rund halb so viele Gäste ...