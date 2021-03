MotoGP: Ducati und Yamaha gaben zum Auftakt den Ton an

Dass Testfahrten im Vorfeld der Saison und die Zeitenjagd im Rahmen eines Rennwochenendes zwei verschiedene Paar Schuhe sind, zeigte der Saisonauftakt der MotoGP in Katar. Obwohl alle Fahrer nach den Testfahrten im Wüstenstaat bestens mit dem Losail International Circuit vertraut sind, kamen am ersten Trainingstag der neuen Saison gleich drei Piloten zu Sturz. Bereits nach wenigen Minuten verlor Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco auf seiner ersten fliegenden Runde in der vierten Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Der Australier Jack Miller tat ...