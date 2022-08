MotoGP: KTM fiebert Heimrennen entgegen

Am kommenden Wochenende gastiert die MotoGP wieder in Österreich. Das Gastspiel der Motorradrennserie am Red-Bull-Ring ist für den österreichischen Hersteller KTM das absolute Saisonhighlight. "Der Heim-Grand-Prix ist für uns ein Feiertag", sagt etwa KTM-Motorsportchef Pit Beirer.

Ob der Mannschaft aus Mattighofen auch auf der Rennstrecke zum Feiern zumute ist, entscheidet sich aber nicht erst im Rennen, sondern schon beim Qualifying am Samstag. Die chronische Schwäche im Qualifying konnten die beiden KTM-Piloten Brad Binder und Miguel Oliveira nämlich auch in dieser Saison bisher nicht ablegen. Dennoch haben die Teamkollegen gute Erinnerungen an den selektiven Kurs in der Steiermark. Oliveira feierte am Red-Bull-Ring 2020 seinen Premierensieg in der Königsklasse des Motorradsports, Binder triumphierte im Vorjahr mit einem Husarenritt auf nasser Strecke. Topfavorit auf den Sieg in Spielberg ist aber Ducati. Das italienische Team konnte seit dem Comeback der MotoGP in Österreich sechs von acht Rennen gewinnen.