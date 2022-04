Änderung in Eishockeyliga: 14. Ligateam soll schnell feststehen

Powerplay SN

Wenn diese Saison mit sich ständig ändernden Coronaregeln und Coronawellen in fast allen Teams (außer Fehérvár übrigens) vorbei ist, dann wird Ligaboss Christian Feichtinger ein Fels vom Herzen fallen. Auf der Zielgerade kommt noch ein Luxusproblem dazu: zu viele Kandidaten für den 14. Ligaplatz kommende Saison. Bratislava ist nach zwei tragischen Todesfällen im Herbst ausgestiegen, will jedoch unbedingt im kommenden Jahr dabei sein. Zu Wochenbeginn hat Asiago (ITA) einen offiziellen Aufnahmeantrag gestellt. Dazu will man sogar ein neues Stadion bauen, ...