31 Pflichtspiele - 23 in der ICE Hockey League, acht in der Champions Hockey League - hat Red Bull Salzburg seit Ende August bestritten, das hieß bislang: zehn Spiele pro Monat. Kein Wunder, dass sich die Mannschaft nun auf eine erste, wenn auch kurze Pause freut. Nach dem unglücklichen 2:3 am Sonntagabend gegen Laibach bekam das Team einmal bis Mittwochnachmittag frei. Dienstag und Mittwoch stehen aber interne Tests an, da will man Aufschluss über die körperliche Fitness erlangen. Doch die ...