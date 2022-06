Das nächste Puzzleteil bei den Red Bulls ist gefunden

Der Kanadier Tyler Lewington ist der gesuchte Rechtsschütze in der Defensive von Eishockey-Meister Red Bull Salzburg.



Powerplay SN

Das nächstjährige Team von Eishockey-Meister Red Bull Salzburg ist bereits gut zu erkennen. Mit dem 27-jährigen Kanadier Tyler Lewington wurde der dritte von vier Importspielern in der Defensive gefunden. Lewington erfüllt auch eine Schlüsselrolle, er ist der gesuchte Rechtsschütze in der Defensive. Mit ihm sei man schon im Vorjahr in Kontakt gewesen, doch da wollte er noch nicht nach Europa, weil er im erweiterten Kader bei den Boston Bruins stand; dort kam er aber nur zwei Mal zum Einsatz und ...