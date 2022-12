Das Schlusslicht punktet nur gegen Top-Teams

Die montägige Niederlage bei den Linzer Black Wings war kurz und bündig aufgearbeitet. "Wir haben viele Chancen gehabt, aber einfach die Tore nicht gemacht", meinte Coach Matt McIlvane. Das ist bitter und zuletzt auch schon zwei Mal gegen Graz99ers oder die Vienna Capitals passiert. Auch die Umstellung aller vier Linien hat bis jetzt eher wenig gebracht. In der Situation könnte man fast sagen: Wie gut, dass nun am Mittwoch Schlusslicht Vorarlberg in Feldkirch auf die Salzburger wartet, aber: Die Vorarlberger ...