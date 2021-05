Die Liga hat einen neuen Modus

Powerplay SN

Einen österreichischen Eishockey-Meister gibt es seit 1923, eine Bundesliga seit 1965, die amerikanischen Play-offs kamen Ende der Siebzigerjahre hinzu - doch der Modus, nach dem diese Titelträger ermittelt wurden, der hat sich alle paar Jahre geändert. Ab der kommenden Saison müssen sich die heimischen Eishockey-Fans wieder an einen neuen Modus und an ein neues Wort gewöhnen: Pre-Play-offs. Das System wird schon seit Jahren erfolgreich in Deutschland praktiziert und wird nun nach der Aufstockung der ICE-Hockey-League auf 14 Teams (Laibach, Znaim ...