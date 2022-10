Eisbullen wollen zurück auf die Siegerstraße

Powerplay

Der letzte Sieg des EC Red Bull Salzburg ist ungewöhnlich lange her. Vor drei Wochen setzten sich die Eisbullen zu Hause gegen die Pustertal Wölfe mit 3:0 durch. Danach setzte es je zwei Niederlagen in der ICE Hockey League und in der Champions Hockey League, wobei letztere dank des dennoch fixierten Aufstiegs ins CHL-Play-off weniger schmerzten.

Am Freitag wollen die Eisbullen endlich wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Allerdings muss Headcoach Matt McIlvane beim Auswärtsmatch gegen Fehérvár wieder etliche Leistungsträger vorgeben. Neben Thomas Raffl,Dominique Heinrich,Lukas Schreier,Ty Loney,Tim Harnisch,Aljaž Predan und Paul Stapelfeldt wird auch Stürmer Troy Bourke neuerlich fehlen. Der 28-jährige Kanadier zog sich am Donnerstag bei einem Trainingsunfall eine Oberkörperverletzung zu.

Sein Debüt für Salzburg wird in Ungarn Nicolai Meyer geben, der erst am Montag sein erstes Training mit den Red Bulls bestritten hat. "Es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, das Spielsystem voll zu verinnerlichen", erklärt der 29-jährige Däne. "Aber ich freue mich einfach darauf, wieder Eishockey zu spielen."

Von ihrer letzten Reise nach Székesfehérvár sind die Salzburger als Meister zurückgekehrt. "Nachdem wir ja Finalgegner waren, ist das ein sehr spezielles Spiel", weiß Stürmer Mario Huber. "Die Halle dort ist sicher voll und wir werden ein gutes ungarisches Team sehen, das offensiv und hart in die Begegnung gehen wird."