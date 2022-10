Eisbullen: Zu den Verletzten kommt jetzt auch noch Corona

Es hätte der frühe Saisonhöhepunkt für Eishockeymeister Red Bull Salzburg sein sollen, stattdessen geht es am heutigen Mittwoch bei Fribourg-Gottéron (19.45/live ORF Sport +) wohl nur noch um einen anständigen Abschied aus der Champions Hockey League. Denn die Salzburger fuhren am Dienstag mit dem letzten Aufgebot zum Entscheidungsspiel in die Schweiz. Zu den Langzeitverletzten Ty Loney,Peter Schneider,Thomas Raffl,Dominique Heinrich,Lukas Schreier und Philipp Wimmer kommen jetzt auch noch einige coronainfizierte Spieler wie Mario Huber,Luca Auer,Ali Wukovits und Keeper David Kickert hinzu. ...