Kasper war Wunschspieler der Detroit Red Wings

Powerplay SN

Wie erwartet in der ersten Runde, aber da schon an achter Position, wurde Eishockey-Jungstar Marco Kasper am Donnerstag im NHL-Draft von den Detroit Red Wings geholt. "Ich bin überwältigt, Detroit ist eine große Franchise mit großer Geschichte", meinte der Sohn des Teamverteidigers Peter Kasper, der einst in Salzburg seine Karriere beendet hat. Bei Detroit wollte man Kasper offenbar unbedingt haben, General Manager Steve Yzerman meinte danach: "Wir waren schon nervös, weil wir erst als achtes Team zum Zug gekommen sind." ...