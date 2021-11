Eisbullen müssen ihre Chancen besser verwerten

In der Schussstatistik hatte der EC Red Bull Salzburg am Dienstag im Heimspiel gegen Bozen klar die Nase vorn. 39 Schussversuche der Salzburger standen nur 29 der Südtiroler gegenüber, dennoch setzten sich die Italiener am Ende mit 4:1 durch. Das Problem der Chancenauswertung hat den Eisbullen heuer schon etliche Punkte gekostet. So sind die Salzburger mit 580 Versuchen zwar das schussfreudigste Team der ICE Hockey League, bei der Effizienz rangieren sie mit 7,76 Prozent aber nur auf Rang zwölf.

"Natürlich denkt man drüber nach, wir trainieren ja auch im Training viel an den Torabschlüssen", erklärt das Salzburgs Sturmtalent Jakub Borzecki. "Aber es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Man sieht ja, wie viele Chancen wir kreieren, da wird auch wieder was reingehen." Die nächste Chance dazu haben die Red Bulls am Freitag auswärts gegen Znaim. In Gedenken an Boris Sádecký tragen an diesem Wochenende alle Spieler seine Nummer 10 auf den Helmen.